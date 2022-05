Palermo, sale la febbre playoff: Renzo Barbera sold-out. E’ record di spettatori stagionali in Serie C e Serie B

Sale la febbre playoff in casa Palermo. I rosanero si preparano alla sfida contro la Triestina in programma domani sera alle 20.30, con un “Renzo Barbera” gremito di tifosi rosanero e che ha fatto già registrare il sold-out, a testimonianza del grande entusiasmo cresciuto in città dopo la brillante prova offerta dagli uomini di Baldini al “Nereo Rocco” (vittoria per 2-1), nella sfida di andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C.

Saranno ben 31.000 gli spettatori nell’impianto palermitano, si tratta di un nuovo record di presenze, non solo per la Serie C (che aveva visto il Bari registrare 29.000 spettatori per la gara con l’Andria a fine marzo), ma anche in Serie B: un record fino ad ora che aveva fatto registrare 26.904 presenze nella stagione 2021/2022 del campionato cadetto.

Foto: Wikipedia