Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della posizione a forte rischio di Morgan De Sanctis, direttore sportivo del Palermo. E ieri sera avevamo aggiunto che il club rosanero avrebbe scelto tra Carlo Osti e Francesco Marroccu: l’ha spuntata il primo, per De Sanctis nuovo flop dopo Salerno. E Dionisi, sia pur in grave crisi di risultati, per ora resta confermando la tendenza di ieri sera.

Foto: Sito Palermo