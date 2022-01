Palermo, primo allenamento per Baldini. Un positivo al Covid nel gruppo squadra

Sono ripresi quest’oggi gli allenamenti in casa Palermo, i primi diretti dal neo-allenatore Silvio Baldini. I test anti-Covid ai quali si è sottoposto l’intero gruppo squadra – si apprende dal sito ufficiale dei rosanero – hanno fatto emergere una nuova positività. Di seguito la nota diramata dai siciliani: “Nella mattinata di oggi, i giocatori si erano presentati individualmente al campo per i test anti-covid previsti dai protocolli federali, che hanno dato esito negativo per tutta la rosa, fatta eccezione per un calciatore di ritorno dal centro Italia, subito posto in quarantena presso il proprio domicilio. Il caso di tampone positivo riscontrato oggi si aggiunge a quello di un altro giocatore già risultato positivo nei giorni scorsi e per questo non ancora rientrato a Palermo. Nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, tutti gli aventi diritto nel gruppo squadra si sottoporranno alla somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19.

A parte i due casi di tampone positivo, e quello di Bubacarr Marong in fase di riatletizzazione dopo un lieve infortunio con la Primavera rosanero, tutti gli altri calciatori in rosa hanno regolarmente preso parte all’allenamento”.

Foto: Logo Palermo