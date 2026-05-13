Palermo piange la piccola Alessia, stroncata da male incurabile. Camera ardente al Barbera

13/05/2026 | 22:31:37

Non ce l’ha fatta la piccola Alessia. La città di Palermo piange la piccola tifosa e guerriera, stroncata da un male incurabile a soli 8 anni. Uno strazio atroce, per una vita sfortunata, finita troppo presto a causa della malattia. Tutta Italia si sta commuovendo nel ricordare Alessia, tifosa del Palermo, che ha commosso tutti. La sua lotta un simbolo di forza e tenacia.

Camera ardente oggi pomeriggio allo stadio Renzo Barbera, poi i funerali venerdì 15 maggio in Cattedrale. Siamo vicini alla famiglia di questo piccolo angelo, volato in cielo troppo presto.

Questo il ricordo del Palermo Calcio: “Esiste un finale diverso. Uno in cui tu non te ne sei mai andata. E sei rimasta con noi, con le luci dello stadio riflesse negli occhi mentre entri in campo coi ragazzi, o lassù in curva mentre canti con tutto il fiato che hai. Questo finale, se vogliamo, è ancora possibile, finchè ognuno di noi porterà il tuo sorriso nel cuore.

Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre”.

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Foto: Instagram Palermo