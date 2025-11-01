Palermo-Pescara, le formazioni ufficiali
01/11/2025 | 18:37:04
PALERMO (3-5-2) Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Ranocchia, Palumbo, Gomes, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo. Allenatore: Pippo Inzaghi
A DISPOSIZIONE: Bardi, Gomis, Veroli, Diakitè, Blin, Segre, Vasic, Nicolosi, Giovane, Corona, Brunori.
PESCARA (3-5-1-1) Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Valzania, Brandes, Dagasso, Corazza; Caligara; Di Nardo. Allenatore: Vincenzo Vivarini
A DISPOSIZIONE: Saio, Profeta, Gravillon, Giannini, Squizzato, Berardi, Graziani, Vinciguerra, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Tonin, Meazzi.
foto sito palermo