Palermo, parla Tuttolomondo: “Da oggi inizia un nuovo corso”

Dopo la sentenza della Corte Federale d’Appello sul Palermo, il rappresentante di Arkus Network, Salvatore Tuttolomondo, intervenuto oggi in conferenza stampa: “Siamo reduci da un impegno gravoso che è stato gestito ottimamente dal nostro team di avvocati. Vogliamo dire grazie al sostegno che hanno dato i giornalisti, le istituzioni ed i tifosi. Esprimo un plauso ai giudici della Corte Federale d’Appello che nonostante le pressioni hanno saputo attribuire, seppur parzialmente, l’onore al Palermo Calcio. Da oggi inizia un nuovo corso, avevamo rivisto i nostri piani ma non ci saremmo mai tirati indietro anche in Serie C. Una volta conclamato che la Serie B ci appartiene, questo è un risultato di tutti noi perché ci è voluta tanta determinazione corale per raggiungere questo obiettivo. Anche se abbiamo conquistato sul campo potenzialmente il titolo per giocarci la Serie A, a volte è meglio accontentarsi. Stiamo lavorando per mettere a posto i conti del Palermo e per creare una squadra forte. Metteremo a disposizione i nostri mezzi finanziari che saranno sufficienti per allestire una squadra più che idonea”.