Palermo, Mazzitelli inserito in lista al posto di Strefezza. La nota del club
15/09/2026 | 16:02:06
Il Palermo ha reso noto che Mazzitelli prende il posto di Strefezza nella lista Serie B: “Il Palermo FC comunica che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati in merito all’entità dell’infortunio, Gabriel Strefezza è stato temporaneamente sostituito – fino ad avvenuta guarigione – nella Lista A del Campionato Serie BKT 2026/2027 da Luca Mazzitelli, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione della Lega B”.
foto sito palermo