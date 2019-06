Palermo, Marino: “Orgoglioso di essere qui. Sullo Spezia e sul mercato…”

Il neo tecnico del Palermo, Pasquale Marino, ha parlato quest’oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione. Queste le sue dichiarazioni principali, riportate da Mediagol.it: “Sono orgoglioso di essere qui. Ci sono tante responsabilità, dovremo ricostruire una squadra. Ci sono già alcuni giocatori svincolati che andranno via, è normale che debbano essere sostituiti al meglio. In questo momento non possiamo sapere le proposte o le richieste che arriveranno per gli altri giocatori, dovremo cercare di rientrare nel budget della società per fare una campionato competitivo. Non ho lasciato lo Spezia perché mi ha cercato il Palermo. Io sono stato a casa dopo la fine dei playoff, non volevo andar via. I tifosi mi amavano e abbiamo fatto un lavoro importante. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono create delle divergenze e ho preferito chiudere prima e non rinnovare il mio contratto. Spero di potermi fare apprezzare anche a Palermo. Non si vincono le partite perché sei il Palermo, serve spirito di appartenenza”.

Foto: twitter ufficiale Palermo