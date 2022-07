Palermo, Marconi: “Se diamo tutto possiamo sognare in grande”

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha commentato la sconfitta ottenuta contro il Pisa nella prima uscita pre campionato: “La partita di ieri? Sicuramente non ci si deve soffermare al risultato. A confronto al Pisa abbiamo iniziato dopo con le amichevoli precampionato, poi loro venivano da una quasi sfiorata Serie A. Sono comunque contento di mettere minuti sulle gambe. Se una persona da il 110%, si potrebbe anche sognare in grande”.

Foto: Instagram Marconi