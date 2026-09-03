Palermo-Mantova, le formazioni ufficiali
03/09/2026 | 17:19:37
Alle 18 la gara di Coppa Italia tra Palermo e Mantova.
Le formazioni ufficiali.
PALERMO: 14 Fortin, 5 Palumbo, 6 Gomes (C), 7 Strefezza, 9 Vavassori, 24 Estevez, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
A disposizione: 1 Perin, 12 Nespola, 3 Augello, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
Allenatore: Inzaghi.
MANTOVA: 22 Bardi, 8 Ilie, 9 Gliozzi, 11 Cajazzo, 21 Trimboli (C), 25 Ignacchiti, 27 Castellini, 29 Cella, 50 Benaissa, 58 Del Lungo, 71 Chinetti.
A disposizione: 1 Gemello, 12 Gasparini, 5 Tomasevic, 6 Longonda, 10 Wieser, 18 Keita, 19 Ruocco, 20 Paoletti, 33 Marai, 41 Silva, 75 Kospo, 80 Kouda, 99 Vlahovic.
Allenatore: Modesto.