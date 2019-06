Palermo, manca la fideiussione per l’iscrizione al campionato di B: contestazione al Barbera

Il Palermo non si sarebbe iscritto al campionato di Serie B. Entro mezzanotte non sono state presentate alla Lega le documentazioni necessarie, quindi la prossima stagione – salvo ulteriori novità – non dovrebbe vedere il club rosanero prendere parte al torneo cadetto. Intanto nei pressi dello stadio Barbera sale la tensione: negli ultimi minuti i tifosi hanno esploso un paio di petardi e sono arrivate anche alcune volanti della polizia per calmare le acque. Intanto il patron Tuttolomondo, raggiunto telefonicamente da Sportitalia, ha dichiarato che si è trattato di un problema telematico e che tutta la documentazione è stata inviata alle 23.59.