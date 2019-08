Palermo, l’ad Sagramola: “Faremo almeno altri due colpi. E su Lafferty…”

Il nuovo Palermo riparte dalla Serie D e da un organigramma rinnovato. Ha già vissuto invece ben otto stagioni nel capoluogo siciliano l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, il quale ha parlato attraverso il sito ufficiale rosanero della rosa assemblata e dei calciatori che si sono offerti di riportare in alto il Palermo, come per esempio l’ex Kyle Lafferty: “È ancora presto per giudicare la squadra, anche se di tempo ce n’è poco. Aspettiamo le amichevoli per definire un organico che abbiamo assemblato dal nulla, ma che non manca di qualità. Un altro paio di giocatori per colmare le lacune arriveranno sicuramente , stiamo valutando un under e un over per l’attacco. Lafferty si è proposto? Ci sono tanti giocatori che hanno dato la loro disponibilità, ma bisogna valutare tante cose e inserire un giocatore dalla forte personalità in un gruppo in formazione potrebbe non essere positivo, ma non scartiamo nulla. Dai tifosi mi aspettavo questa risposta, mentre il presidente ci sperava e sono contento abbia avuto ragione lui. Palermo veniva da anni difficili e ora si respira una ritrovata autenticità“.

Foto: sito ufficiale Palermo