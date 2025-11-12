Palermo, Joronen lascia il ritiro con la Finlandia

12/11/2025 | 14:05:24

Arriva un altro infortunio tra i pali per il Palermo, dopo Gomis e Bardi anche Jesse Joronen ha lamentato dei problemi fisici. A comunicarlo la Nazionale finlandese tramite questo comunicato:

“Il portiere del Palermo Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio. Con l’assenza di Joronen, il trio dei portieri dei Gufi sarà composto da Lukas Hradecky , Viljami Sinisalo e Lucas Bergström .

Il difensore del DC United Matti Peltola si è unito alla squadra per completare la rosa. Peltola è squalificato per la partita contro Malta, quindi non sarà disponibile fino alla partita con l’Andorra.

I Gufi affronteranno Malta allo Stadio Olimpico di Helsinki venerdì 14 novembre alle 19:00 nell’ultima partita della fase a gironi delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. La Finlandia ospiterà Andorra nella partita della nazionale A allo Stadio Tammelan di Tampere lunedì 17 novembre alle 19:00″.

Foto: sito Palermo