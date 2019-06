Palermo ha bisogno di sognare. Con un grande direttore (e non l’ultimo Lucchesi)

Il Palermo ha bisogno di sognare. Rettifichiamo: Palermo, in quanto grande città, ha bisogno di sognare, a maggior ragione dopo le indicibili sofferenze calcistiche degli ultimi anni, con Zamparini incapace di dare certezze al club. Palermo ha soprattutto bisogno di un mercato importante, senza sconti, questo deve essere il biglietto da visita di una grande proprietà fresca di nomina. E magari di un direttore sportivo che non può essere Lucchesi che si occupa di troppe cose (aspetti amministrativi e tecnici) per poi non riuscire a cavare un ragno del buco come gli è accaduto recentemente tra Pisa, Latina e Lucca, tappe troppo tristi per doverle dimenticare.