Palermo, contatti per Lapadula: al Cagliari piace Brunori

Il Palermo cerca un attaccante e ha messo gli occhi su Gianluca Lapadula. Quest’ultimo era stato cercato in passato dal Pisa, ma adesso i rosanero -secondo La Gazzetta dello Sport – possono mettere Brunori sul piatto della bilancia. Proprio Brunori non ha vissuto un momento semplicissimo negli ultimi mesi, la scorsa estate era stato cercato dalla Cremonese ma per il Palermo non era sul mercato. Ora possono aprirsi nuovi scenari.

Foto: Twitter Giulini