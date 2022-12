Palermo-Como, le formazioni ufficiali

Alle 20.30 di questa sera, Palermo-Como chiuderà la 16esima giornata di Serie B. Si tratta di una sfida importante per le due squadre, soprattutto per il Como che deve far punti per uscire dalla zona retrocessione. Ecco le formazioni:

Palermo (4-3-3): Brunori; Mateju, Nedelgearu, Bettella, Sala; Segre, Damiani, Gomes; Vido, Brunori, Di Mariano

Como (4-3-3): Vigorito; Vignali, Binks, Odenthal, Cagnano; Da Riva, Bellemo, Arrigoni; Cerri, Cutrone, Mancosu

Foto: Twitter Serie B