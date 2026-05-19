Palermo-Catanzaro, trasferta vietata per i tifosi calabresi
19/05/2026 | 15:41:51
Come prevedibile c’è l’ufficialità. Niente trasferta per i tifosi del Catanzaro in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Palermo, in programma domani alle 20 al “Renzo Barbera”. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Catanzaro per tutti i settori dello stadio rosanero. La misura segue quanto già accaduto nella gara d’andata disputata al “Ceravolo”, quando era stato impedito ai sostenitori del Palermo di assistere al match in Calabria.
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