Palermo-Catanzaro, aggrediti in tribuna la moglie e il figlio di Polito (portati in ospedale) e i genitori di Aquilani

20/05/2026 | 23:59:14

Bruttissimo episodio nel corso Palermo-Catanzaro, al Barbera, che ha macchiato la serata: nell’intervallo della gara è scoppiata una rissa in tribuna d’onore tra alcuni tifosi palermitani e il ds dei giallorossi, Ciro Polito. Secondo quanto riferito da fonti vicine al club calabrese e certificato poi da video social, sarebbero stati aggrediti la moglie e il figlio del dirigente. Coinvolti anche altri tesserati dei calabresi. Polito ha accompagnato i familiari in ospedale per accertamenti. La violenza non ha risparmiato nemmeno i genitori del tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani: la mamma è scoppiata in lacrime sotto shock dopo l’accaduto. Ovviamente va ricostruito l’accaduto e stabilite le effettive responsabilità dei tifosi.

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