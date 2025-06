Palermo, bagno di folla per Inzaghi: 2000 tifosi ad accogliere il tecnico al Barbera

25/06/2025 | 20:20:45

Grande entusiasmo per l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. Oltre duemila tifosi rosanero hanno gremito il piazzale antistante lo stadio “Renzo Barbera” per accogliere con entusiasmo il nuovo tecnico. Cori, bandiere e fumogeni hanno colorato l’atmosfera di passione e speranza, mentre il tecnico ha salutato i presenti dal foyer allestito per l’occasione.

Foto: Instagram Palermo