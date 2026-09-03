Palermo agli ottavi di Coppa Italia, Mantova battuto 5-2. Ora sfida al Bologna

03/09/2026 | 19:59:00

Il Palermo supera il Mantova per 5-2 al Renzo Barbera e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna. Una vittoria sofferta per i rosanero, capaci di farsi di nuovo rimontare un doppio vantaggio, come accaduto con l’Arezzo in campionato, quando lo stesso aveva trovato la vittoria per 3-2.

La squadra di Filippo Inzaghi parte fortissimo e sblocca la partita al 9′ con Gabriel Strefezza, che porta avanti i padroni di casa. Il Palermo continua a spingere e, proprio allo scadere del primo tempo, trova anche il raddoppio con Antonio Palumbo, freddissimo dal dischetto.

Sembra l’inizio di una serata tranquilla, ma il Mantova ha tutt’altra intenzione. Nella ripresa gli ospiti reagiscono con grande carattere e nel giro di pochi minuti riaprono completamente la partita: Francesco Ruocco accorcia al 52′, poi Rachid Kouda firma il 2-2 al 55′, riportando tutto in equilibrio.

Il Palermo non si perde d’animo e continua a cercare il gol della qualificazione. A decidere la sfida è ancora una volta Joel Pohjanpalo, che trova la rete del definitivo 3-2 e fa esplodere il Barbera. L’attaccante era subentrato da poco a Gabrielloni.

All’88’ arriva anche il 4-2, a segno ancora Johnsen. Game, set, match. Al 95′ arriva anche il 5-2 con Pohjanpalo.

I rosanero volano agli ottavi di Coppa Italia, dove ad attenderli ci sarà il Bologna. Una vittoria sofferta, una rimonta subita e poi il colpo decisivo: al Barbera è festa Palermo.

Foto: sito Palermo