Palermo, Accardi si presenta: “Crediamo nella Serie A, darò tutto per raggiungerla”

Intervenuto in sala stampa per la conferenza di presentazione, il nuovo acquisto del Palermo, Andrea Accardi, si è presentato ai suoi nuovi tifosi parlando anche degli obiettivi dei rosanero: “La prossima stagione vogliamo puntare al massimo obiettivo e per fare questo dobbiamo lavorare tanto tutti i giorni. Io voglio onorare questa maglia sudando ogni giorno. Siamo quelli dello scorso anno e questo è sicuramente un vantaggio, ma chiunque arriverà sarà accolto bene e sarà un valore aggiunto. Avere un gruppo coeso è un vantaggio per tutti noi. Brunori? Mi ha scritto due minuti fa, ‘ci vediamo domani’. Il gruppo per giorni ha continuato a scrivergli. Matteo lo aspettiamo a braccia aperte: è un uomo e un giocatore eccezionale. La Serie A? Noi ci crediamo. Se lo dice il mister, ci crediamo anche noi. Dobbiamo mentalizzarci per andare in Serie A e fare di tutto affinché ciò accada. Baldini è un insegnante di vita, mi sento migliorato con lui“.

Foto: Accardi Instagram