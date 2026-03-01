Paleari: “C’era bisogno di una scossa. I tifosi? Ormai c’era un muro”

01/03/2026 | 21:25:27

Alberto Paleari, portiere del Torino, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Faccio fatica a dire le differenze tra prima e dopo. In questa settimana ci siamo fatti un esame di coscienza individuale, quando viene esonerato un allenatore si ragione e si fa un passo indietro. Sotto il punto di vista della concentrazione e dell’agonismo, ogni componente della rosa lo ha messo. E’ una prestazione giusta, avevamo analizzato benissimo la Lazio e sapevamo come metterli in difficoltà. Clean-sheet? Gioia immensa, mi sono goduto questi tre punti”

Cosa è scattato nella vostra testa? “Non lo so…E’ cambiata l’interpretazione di gioco, come siamo scesi in campo e il sacrificio che c’è stato fin dalle punte per schermare Cataldi. Non prendere gol non deriva solo dalla difesa, ma da tutti: Zapata si è sacrificato molto, questa compattezza alla lunga sarà un valore aggiunto. Se tenessimo questa concentrazione e capacità di soffrire, trovando un guizzo in campo, avremo grandi benefici”

Che spiegazioni vi date ai tanti gol subiti? “E’ un macigno leggere che siamo la peggior difesa…Abbiamo alternato partite più o meno positive, ma è un dato brutto: l’analisi è costante, è il decimo clean-sheet ed è una grande gioia. Non si può tornare indietro, è un dato che abbiamo lì e i tifosi ci criticano e ci contestano, ma dobbiamo guardare avanti e prendere meno gol possibile”

Qual è la frase che più l’ha colpita nel confronto con i tifosi? “Ringrazio chi era qui allo stadio. Ma dispiace che nel momento del bisogno, e noi abbiamo bisogna di una mano, loro hanno fatto la scelta di non venire. E’ ciò che il mister ha cercato di far capire loro, ma hanno ribadito la loro posizione. Abbiamo trovato un bel muro, dispiace ma magari con alcuni buoni risultati riusciamo a ritrovarli. La Maratona è bellissima, io e mia figlia lo ricordiamo sempre…A me dispiace tanto che non ci siano i tifosi”

Ma avete colto il senso della protesta dei tifosi? “Ci sono giocatori che sono qua da sei mesi e possono essere aiutati dal pubblico. Noi siamo qua da due anni, altri da un mese, e il discorso della curva esula da noi. Mi dispiace, non so cosa dire. In un momento in cui una squadra non fa risultato, la Maratona è tanta roba per chi viene qua…Ma non so cosa dire”.

Foto: sito Torino