Palacios, l’agente: “Chiamate da Inter, Roma e Wolfsburg. Ma il Real Madrid è avanti”

Intervistato da As, Renato Corsi, agente di Exequiel Palacios, ha parlato del futuro del giovane centrocampista del River Plate: “Ci hanno chiamato dall’Inter, dalla Roma, dal Wolfsburg… Molti club interessati, ma quello che ha fatto di più è il Real Madrid. Le Merengues si sono posti bene con noi, sia con me che con il mio socio. I due club volevano continuare la trattativa una volta giocata la finale continuando i contatti su Palacios dopo le due partite, ma lo faranno in questi giorni a Madrid. Con il Barcellona c’è stato qualcosa in un periodo, ma non è proseguito. Mi ha chiamato Javier Zanetti, però non c’è stato nulla di avanzato come il Real Madrid. Un anno e mezzo fa ha avuto un’occasione, lo voleva il Torino ma non ci sentivamo pronti per l’Europa ed è restato al River Plate. Dopo Marcelo Gallardo ne ha migliorato il rendimento, è cresciuto fino al livello che vediamo ora”.

Foto: Clarin