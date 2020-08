Palacio: “Sceglierò sempre Bologna, voglio restare in campo fino a 40 anni”

Rodrigo Palacio, leader nel Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. Queste le sue parole: “Sto bene e mi diverto ancora a giocare a calcio, mi alleno per questo. Lavoro sempre per essere titolare, non mi aspetto niente di diverso ma le scelte spettano al mister. Se deciderà di mettermi in panchina lo accetterà e mi allenerò per riconquistarmi il posto. Non importa quanti gol farò, l’importante è la squadra. Ci manca ancora continuità per arrivare in Europa. Futuro? Non ci penso, penso solo a giocare. Finirò il campionato e poi deciderò ma ho ancora voglia di continuare. Mi piacerebbe arrivare a 40 anni in campo, qua mi trovo bene e sceglierei sempre Bologna.”

Foto: twitter Bologna