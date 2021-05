Palacio saluta il Bologna: “Mi sono sentito a casa. Grazie ai tifosi per questi quattro anni”

Rodrigo Palacio ha lasciato ufficialmente il Bologna. Il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. Il giocatore, attraverso il profilo Twitter del Bologna, ha salutato i tifosi con un video messaggio. “Volevo salutare tutti i tifosi del Bologna e ringraziarli per questi quattro anni vissuti insieme, è stato un piacere giocare con questa maglia e aver vissuto in questa città. Ho conosciuto tanta gente bella e gentile, mi sono sentito come a casa mia. Vi auguro il meglio e vi faccio l’in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie di tutto e sempre forza Bologna”.

Grazie Rodrigo ❤️💙 pic.twitter.com/JsGIHCTsOg — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 24, 2021

FOTO: Twitter Bologna