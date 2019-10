Palacio più Bani, il Bologna torna a vincere: 2-1 alla Samp di Ranieri

Dopo oltre un mese il Bologna torna a vincere. La squadra di Mihajlovic batte in casa la Samp di Ranieri per 2-1: decisive le reti di Palacio (autore di una grande prestazione) e di Bani, in mezzo l’illusorio pareggio blucerchiato firmato Gabbiadini. Il club felsineo sale così a 12 punti, la Samp resta ferma all’ultimo posto a quota 4.

Venerdì 25 ottobre

ore 20.45 Verona-Sassuolo 0-1 (Djuricic)

Sabato 26 ottobre

ore 15.00 Lecce-Juventus 1-1 (Mancosu – Dybala)

ore 18.00 Inter-Parma 2-2 (Candreva, Lukaku – Karamoh, Gervinho)

ore 20.45 Genoa-Brescia 3-1 (Agudelo, Kouame, Pandev – Tonali)

Domenica 27 ottobre

ore 12.30 Bologna-Sampdoria 2-1 (Palacio, Bani – Gabbiadini)

ore 15.00 Spal-Napoli

ore 15.00 Torino-Cagliari

ore 15.00 Atalanta-Udinese

ore 18.00 Roma-Milan

ore 20.45 Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA: Juventus 23; Inter 22; Atalanta 17; Napoli 16; Cagliari 14; Roma, Parma 13; Lazio, Fiorentina, Bologna 12; Torino, Udinese, Milan 10; Verona, Sassuolo 9; Lecce, Genoa 8; Brescia 7; Spal 6; Samp. 4.

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie A