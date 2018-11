Palacio: “È il momento della svolta. Bisogna fare punti ora, altrimenti il rischio…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato dell’obiettivo salvezza: “Questo è il momento della svolta. Il campionato è lungo ma poi diventa difficile rincorrere e i margini di errore si riducono. Il rischio poi è essere costretti a vincere sul campo delle avversarie per salvarsi. Questo è il momento di fare punti. Il terzultimo posto pesa? Non tanto, l’ambiente è molto più positivo rispetto all’anno scorso. La gente ci sta aiutando e senza di loro sarebbe andata molto peggio. Io ho fiducia per la partita con la Samp, abbiamo bisogno di un risultato positivo e a quel punto la nostra stagione può cambiare. Vincere con la Samp significherebbe ad andare a Empoli con un’altra mentalità”.

Foto: sito ufficiale Bologna