Palacio: “Europa? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Mihajlovic ha cambiato la nostra mentalità”

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Brescia: “È una vittoria molto importante, oggi era una partita difficile. La squadra c’era in campo e ha giocato un bel calcio palla a terra, abbiamo fatto una gran gara”.

Sei l’allenatore in campo.

“C’è un bel gruppo che lavora molto, per noi è molto importante”.

È un Bologna da Europa?

“È difficile, ma noi possiamo vincere tante partite. Ora abbiamo la Roma, ma pensiamo sempre a vincere”.

Quale occasione ti rimproveri?

“La seconda sono arrivato in corsa, Poli l’ha toccata prima. Nella prima azione dovevo calciare prima, ma non importa. Io guardo la vittoria, Se segno e perdiamo non serve a niente. L’importante è la vittoria del Bologna”.

Siete una squadra matura?

“Manca ancora qualcosa per migliorare ma giochiamo lo stesso calcio, per fare la nostra partita. Dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare. Aver segnato prima del primo tempo ci ha aiutato, ma l’idea di gioco è sempre quella”.

Il rapporto con Mihajlovic?

“È un buon rapporto, sappiamo tutto quello che significa per lui questo momento. Siamo contenti di averlo come allenatore, ci ha cambiato la mentalità di gioco. È stato bravo in questi mesi, ma faccio i complimenti anche allo staff”.

