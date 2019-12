Palacio: “Abbiamo vinto contro una grande squadra. Ritiro? Vediamo a fine stagione”

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna e a segno nella sfida vinta 2-1 contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match del Dall’Ara. Queste le sue dichiarazioni: “Sto bene, mi alleno molto per stare così. Sono contento per la vittoria, abbiamo vinto contro una grande squadra che gioca bene e ti mette in difficoltà. L’approccio? Dovevamo partire forti per vincere. Dovevamo entrare così in campo e attaccare dal primo minuto. Fino a quando giocherò? Vediamo quando finirà la stagione. Se starò bene continuerò”, le parole di Palacio.

Foto: Twitter ufficiale Bologna