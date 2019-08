Pajac dal Cagliari al Genoa: ufficiale il deposito del contratto in Lega

Dopo un girone di ritorno trascorso a Empoli, il croato Marko Pajac si trasferisce dal Cagliari al Genoa. A confermare il deposito del suo contratto è stata la stessa Lega attraverso il proprio sito ufficiale, nel quale si legge anche come l’operazione sia stata definita a titolo temporaneo. Bisognerà attendere i comunicati delle società coinvolte per capire se saranno state inserite formule per l’eventuale riscatto del giocatore a fine stagione.

Foto: twitter ufficiale Cagliari