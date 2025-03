Paixao: “Van Persie è un allenatore determinato. Siamo la squadra adatta per lui”. Sull’Inter…

Igor Paixao, esterno offensivo del Feyenoord, ha parlato a Ziggo Sport per parlare di Robin van Persie, nuovo tecnico degli olandesi che, tra 2 giorni, giocheranno la prima delle due gare contro l’Inter, valide per gli ottavi di finale di Champions League: “Il mister? È un uomo molto determinato su ciò che vuole. È molto entusiasta e vuole sempre di più. Tutto qui. Abbiamo anche il potenziale per farlo accadere. Siamo una squadra adatta a lui”.

Paixão ha avuto solo parole di elogio per l’ex centravanti olandese, nominato dopo l’addio di Pascal Bosschaart: “È un bravo allenatore. All’Heerenveen lo ha dimostrato. Quindi dobbiamo adattarci al suo piano tattico il più velocemente possibile. Dobbiamo prestare molta attenzione a ciò che vuole da noi, in modo da essere ben sintonizzati l’uno con l’altro, per avere successo, per progredire in Eredivisie e nella fase a eliminazione diretta della Champions League”.

Foto: X Feyenoord