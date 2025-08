Paixao si presenta al Marsiglia: “De Zerbi un top allenatore. Spero di fare la carriera di Ribery”

04/08/2025 | 21:25:46

In casa Marsiglia si presenta l’attaccante Igor Paixao. l giocatore, arrivato dal Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa: “È stato facile scegliere l’OM. È un grande club, sono molto contento della mia scelta. È molto speciale per me, voglio dare il meglio di me stesso qui, trasmettere i miei valori, ho una grande responsabilità e spero di fare qualcosa di grande”.

Sull’alto costo del cartellino: “Aumenta la responsabilità, ma è la pressione quotidiana, non è solo il costo del trasferimento. Voglio dimostrare le mie qualità in allenamento e in partita, per dimostrare che questo investimento vale la pena”.

Su De Zerbi e la società francese: “Ho avuto una bella conversazione con l’allenatore, un grande allenatore. Abbiamo parlato con il presidente, tutti si sono impegnati per farmi arrivare qui. Voglio essere in grado di aiutare la squadra, abbiamo molti buoni giocatori, sono qui per dare una mano, sia sull’ala destra che su quella sinistra”.

Sulla Nazionale: “Venire qui è un grande passo verso la nazionale. Se farò bene il mio lavoro, spero di arrivare alla Seleçao. Devo giocare un buon calcio ed essere in forma fisica per avere la possibilità di giocare per la mia nazionale in Brasile”.

Sui modelli: “Un giocatore come Franck Ribéry ha giocato per il Marsiglia e ha un po’ le mie stesse caratteristiche, con i suoi dribbling, i suoi gol, Ribéry era eccezionale. Voglio provare a seguire le sue orme, o almeno dare il meglio di me stesso per aiutare la squadra e scrivere la storia con questo club”.

Foto: x Marsiglia