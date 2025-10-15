Paixao: “Il mio idolo è Ronaldinho. Era pura magia. Mi ispiro a lui”

15/10/2025 | 23:43:49

Igor Paixao, 25 anni, nuova stella dell’Olympique Marsiglia, ha concesso una intervista a RMC in cui ripercorre i primi passi al club francese, le proprie ispirazioni e il legame profondo con le proprie radici brasiliane.

Queste le sue parole: “Guardavo sempre i video di Ronaldinho, i suoi dribbling, le combinazioni rapidissime, era magia pura. Ho voluto ispirarmi a lui nel mio gioco, pur mantenendo le mie caratteristiche: velocità e tiro da lontano”.

Foto: X Marsiglia