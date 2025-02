Paixao con errore di Maignan: Milan sotto 1-0 in casa del Feyenoord

Il Milan è sotto 1-0 a Rotterdam in casa del Feyenoord. Rossoneri sotto grazie a un gol di Paixao, complice una papera di Maignan. Gara con ritmi altissimi e occasioni da una parte e dall’altra.

Al 3′ ci prova Reijnders con un tiro dalla distanza parato da Wellenreuther. Un minuto dopo passa in vantaggio il Feyenoord con Paixao. Ripartenza degli olandesi con il brasiliano che prende palla da sinistra, si accentra e dal limite trova il tiro non irresistibile, ma Maignan commette un errore e si fa superare sul suo palo.

Accusa il colpo il Milan che nei successivi 10 minuti soffre con il Feyenoord che va vicino anche al raddoppio. Al 16′, reagisce il Milan con Joao Felix, azione personale del portoghese, para Wellenreuther. Ritmi indiavolati da una parte e dall’altra. Al 31′ ancora Joao Felix. Conclusione del portoghese al termine dei un’offensiva milanista, para Wellenreuther.

Al 37′, rischia tantissimo il Milan. Numero di Paixao che ci prova dalla distanza e colpisce la traversa. Ancora l’indemoniato Paixao reclama un calcio di rigore al 41′. Il contatto con Walker c’è, ma è fuori area. Finisce 1-0 per il Feyenoord il primo tempo, un vantaggio meritato per gli olandesi.

Foto: X Milan