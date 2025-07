Paixao, altre conferme: l’Olympique Marsiglia al traguardo

28/07/2025 | 19:03:00

Come ribadito poco fa da RMC Sport il futuro di Paixao sarà al Marsiglia, il giocatore in arrivo dal Feyenoord è pronto a sostenere le visite mediche con i francesi. Confermata la notizia di una settimana fa nella quale si parlava di accordo tra i due club per una cifra intorno a 35 milioni di euro bonus compresi. Adesso l’OM deve trovare le chiavi giuste per portare in Francia anche Weah.

FOTO: Instagram Paixao