Paiva (allenatore Botafogo): “Questa vittoria nasce dal lavoro quotidiano, ora vogliamo andare avanti”

20/06/2025 | 09:53:00

Renato Paiva, tecnico del Botafogo, si gode il momento storico dopo la vittoria contro il PSG al Mondiale per Club. «È stata una partita molto dura, contro un avversario di altissimo livello», ha spiegato in conferenza stampa. I ragazzi hanno mostrato grande carattere e una mentalità straordinaria, siamo riusciti a controllare momenti chiave della gara e a sfruttare le occasioni. Questa vittoria è frutto del lavoro quotidiano, della disciplina tattica e della fiducia che ho nel gruppo. Sapevamo che il PSG avrebbe spinto molto, ma abbiamo saputo resistere e colpire nei momenti giusti». Paiva ha poi aggiunto: «Non ci fermiamo qui, vogliamo andare avanti nel torneo e continuare a far sognare i nostri tifosi. Questa è una tappa importante per il calcio brasiliano, ma anche per la nostra crescita come squadra. Sappiamo che le sfide che ci aspettano saranno ancora più dure, ma siamo pronti a confrontarci con chiunque». Un messaggio chiaro e ambizioso, che riflette la fiducia e la determinazione del tecnico portoghese. Foto: Instagram Botafogo