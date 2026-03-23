Pagliuca: “Vicario all’Inter? Ci sono portieri migliori di lui”

23/03/2026 | 13:00:49

Gianluca Pagliuca ha parlato a Rai Radio 1 della possibile scelta dei nerazzurri di puntare su Vicario per la porta: “Vicario è un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento. Sicuramente ci sono dinamiche e intrecci di mercato, ma ci sono diversi portieri migliori di Vicario. Se dovesse essere Vicario, spero per l’Inter che sia la scelta giusta. Ma a mio avviso ci sono portieri migliori di lui”.

Foto: Instagram Vicario