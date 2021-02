Pagliuca su Vidal: “Quello della Juventus era fantastico ma non è più quel tipo di giocatore”

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ai microfoni di TNT Sports Chile ha parlato di Arturo Vidal e della sua difficile prima stagione in nerazzurro: “Alla Juventus era un giocatore fantastico. Al Bayern Monaco ha fatto benissimo, al Barcellona è andato bene poi è arrivato all’Inter che non è più quello della Juventus”.

Foto: Twitter Personale