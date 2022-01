Pagliuca su Handanovic: “Fossi nell’Inter me lo terrei stretto. Onana? Dovrà sudarsi il posto”

Gianluca Pagliuca ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della futura retroguardia dell’Inter: “Handanovic lo terrei assolutamente, ha dimostrato di essere un grandissimo. Se prima parava da 10, ora è da 9, ma resta sempre tra i migliori. Magari non è più continuo come prima, ma è fortissimo. Questa stagione ha già tolto parecchie castagne dal fuoco. L’ho visto reattivo e sono contento per lui perché tante volte ha ricevuto critiche assolutamente immeritate. Handanovic è al top in Europa da 15 anni ed è ancora fondamentale anche nell’equilibrio di spogliatoio. Onana? L’ho visto giocare nell’Ajax ed è un buon portiere, ma deve ancora far vedere cosa sa fare ad alti livelli. L’Inter ha fatto bene a prenderlo perché e un portiere di qualità ed era a parametro zero. Onana ci sta perché è giovane, ma non è un Donnarumma o un Buffon, almeno non ancora. È presto per dire dove potrà arrivare e cosa potrà dare all’Inter. Le premesse ci sono tutte, ma dovrà sudarsi il posto”.

FOTO: Instagram Pagliuca