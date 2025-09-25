Pagliuca: “L’Empoli non ha ancora la mia identità. Ho avuto la squadra completa alla terza giornata”

25/09/2025 | 21:20:19

Il tecnico dell’Empoli Guido Pagliuca ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Genoa: “Mi lascia qualcosa di buono questa partita, conferma le nostre richieste di crescita. La squadra è giovanissima. Commettiamo degli errori che ci costano cari come in occasione dei gol a Pescara ma anche qui. Il secondo e il terzo gol erano evitabili. Non c’è una squadra titolare o di riserve. Tutti gli interpreti possono giocare e lo possono fare interpretando quello che si vuole. Per giocare a calcio serve anche il coraggio, Serve poter lavorare dal 9 di luglio con continuità, cosa che non si è potuto fare perché abbiamo lavorato con la squadra al completo alla terza di campionato. In questo momento non è una squadra che un’identità chiara la mia. Mi spiace perché a Empoli avrei voluto portare questo. Non ci sono riuscito perché non ho avuto grande tempo per farlo ma grazie ai ragazzi vedo grande impegno e ho fiducia per le prossime gare”.

FOTO: X Empoli