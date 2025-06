Pagliuca: “Felice di essere all’Empoli. Abbiamo tanti punti in comune”

19/06/2025 | 15:34:40

Guido Pagliuca come nuovo tecnico dell’Empoli. L’ex allenatore della Juve Stabia si è presentato oggi ai microfoni della sala stampa del ‘Castellani’ per dare il via alla sua avventura in Toscana: “Ci tengo a ringraziare la società per essere entrato a far parte della famiglia Empoli. Voglio ringraziare anche la Juve Stabia per i due anni trascorsi insieme. L’Emozione è tanta, so di essere arrivato in una società moderna. Sono una persona molto umile che viene in un ambiente dove ci sono tanti punti in comune, uno su tutti è la cultura sul lavoro. Fin dai primi confronti è stato importante per me sentire e percepire questo aspetto”.

Foto: Instagram Juve Stabia