Pagliuca-Empoli: è addio. La svolta di due giorni fa e gli scenari

26/09/2026 | 12:45:53

Guido Pagliuca e l’Empoli sono destinati a lasciarsi. L’allenatore sta per restituire il mandato al club toscano dopo le divergenze raccontate in esclusiva due giorni fa da Luca Cilli e malgrado le smentite fino a ieri. In realtà, Pagliuca e l’Empoli non proseguiranno il loro rapporto e le indiscrezioni sono completamente confermate. Anche sul possibile sostituto vale quanto raccontato un paio di giorni fa: in lizza Matteo Andreoletti, nella mini lista c’è anche Fabio Caserta.

Foto: sito Empoli