Pagliuca (all. Juve Stabia): “Abbiamo fatto un’impresa. La Serie B è il coronamento di un sogno”

“Abbiamo fatto un’impresa. La squadra più giovane del campionato, il quindicesimo budget… tutto merito di un gruppo straordinario, di un presidente lungimirante e di un direttore che è sempre stato con noi, nella gioia e anche in qualche sofferenza. Ringrazio tutti, davvero”: così, davanti alle telecamere di RaiSport, il tecnico della Juve Stabia,Guido Pagliuca, che ha parlato a margine del pari contro il Benevento, che è valso la promozione in Serie B.

Poi ha proseguito: “Ringrazio anche la Curva Sud, la nostra gente, la città di Castellammare. Ringrazio mia moglie Laura e mio figlio Niccolò, i miei genitori che erano qui a soffrire. Questo è un obiettivo personale, bellissimo, un obiettivo che è stato un crescere anno dopo anno, da solo, solo con l’aiuto di tutti coloro che ho allenato, e che ora ringrazio: voglio che questa promozione sia di buon auspicio per i ragazzi che come me hanno iniziato dalle giovanili senza essere stati calciatori famosi. Ora godiamoci questo momento”.

Conclude: “È stata una gara contro una squadra fortissima, costruita per vincere il campionato. Noi abbiamo vinto in un girone dove ci sono 6/7 squadre che avrebbero potuto centrare questo obiettivo, siamo davvero molto felici. È stato un cammino insieme, con i tifosi che ci spingevano quando avevamo bisogno, ricevendo entusiasmo quando loro avevano bisogno”.

Foto: Instagram Juve Stabia