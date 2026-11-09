Pagis: “La convocazione con la Francia? Essere qui è un sogno. Zidane? Mi ha colpito, è davvero con i piedi per terra”

09/11/2026 | 21:32:04

L’attaccante del Paris FC e della Nazionale francese, Pablo Pagis, ha parlato ai media presenti al ritiro. Queste le sue parole:

“Se c’è tanto talento in Nazionale e come mi sento a farne parte? È vero, ce n’è tanto e io mi aggiungo a quella lista, ma rimango umile e cerco di giocare il mio calcio. È così che potrò dare il meglio di me. È un gruppo fantastico, con i piedi per terra, nessuno si monta la testa, e questo mi ha colpito subito. C’è sicuramente della qualità! La palla si muove molto velocemente e si commettono pochissimi errori. È un piacere giocare con giocatori di questo calibro. Essere qui è un sogno, ma non mi lascerò montare la testa; devo rimanere concentrato. Cosa mi ha colpito di Zidane nelle nostre prime conversazioni? Il fatto che sia molto, molto umile, molto alla mano e che rida molto. Prende il calcio con leggerezza, si esprime nello stesso modo in cui lo faceva in campo, divertendosi. Questo mi ha colpito. È davvero con i piedi per terra”.

Foto: Instagram Francia