Page (ct Galles): “Non siamo stati neanche lontanamente vicino agli standard che abbiamo mantenuto negli incontri precedenti”

Page, tecnico del Galles ha analizzato in conferenza stampa la brutta sconfitta contro l’Iran. Ora servirà un miracolo contro l’Inghilterra per sperare di passare il turno. Le sue parole: “La nostra prestazione prima del cartellino rosso non è accettabile. Speravamo che oggi tutto andasse bene, ma non siamo stati neanche lontanamente vicino ai livelli e agli standard che abbiamo mantenuto negli incontri precedenti. Mi assumo sempre la responsabilità, questa è la mia squadra. È uno spogliatoio difficile al momento, ma saremo pronti per l’Inghilterra.”

Foto: Twitter Galles