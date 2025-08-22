Ufficiale: Pafundi è un nuovo giocatore della Sampdoria

22/08/2025 | 18:25:41

Attraverso un comunicato presente sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha annunciato l’acquisto di Simone Pafundi dall’Udinese. Di seguito, la nota del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e contro-opzione, dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pafundi (nato a Monfalcone, Gorizia, il 14 marzo 2006). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030”.

Foto: X Sampdoria