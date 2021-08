Padre di Messi: “Non ce l’abbiamo con il Barcellona. Ma si poteva fare di più”

Intervistato da Gol, il padre-agente di Leo Messi, Jorge, ha parlato dell’addio del figlio al Barcellona e la nuova parentesi al PSG.

Queste le sue parole: “Addio di Leo al Camp Nou? Non siamo arrabbiati con il Barcellona, solo con alcuni dei dirigenti. Si poteva fare qualcosa in più. Ora non si può parlare di tutto, ma un giorno qualcosa verrà fuori. Vedere Leo con la maglia del PSG? E’ così, è la vita”.

Foto: Sito PSG