Padova, Zamparo: “Vittoria con il Catania rovinata dagli scontri. Solo dopo abbiamo capito cosa era successo”

L’attaccante del Padova Luca Zamparo, nel corso di un’intervista rilasciata Il Gaezzettino, è ritornato a parlare degli scontri tra tifoserie avvenuti allo stadio Euganeo in occasione del match d’andata della finale di Coppa Italia Serie C tra i biancoscudati ed il Catania, che hanno portato alla decisione di giocare la gara di ritorno a porte chiuse. Di seguito le sue parole:

“Hanno rovinato un momento decisamente bello: noi stavamo vincendo, lo stadio si stava divertendo e poi è cambiata l’atmosfera perché nella ripresa nessuno ha più cantato e tutto si è un po’ appiattito, con un po’ di delusione da parte nostra. Solo dopo la gara abbiamo capito la portata dei fatti, vedendo i video di questo spiacevole momento che non è mai da augurare perché il calcio è unione e divertimento. Abbiamo fatto un’ottima vittoria, forse poteva essere più larga, ma andiamo ad affrontare il ritorno con un risultato positivo da difendere e cercheremo di portare a casa questo trofeo: la Coppa Italia è stato anche un modo per staccare e far capire che noi ci siamo. Che Padova vedrete nelle ultime sei gare? Nel calcio la mente fa una grossa parte: abbiamo subito un po’ il contraccolpo per il primo posto ormai molto difficile, ma dobbiamo sicuramente continuare a fare punti come in passato. Onoreremo ogni partita per trovare condizione e meccanismi, e finché la matematica non ci condanna siamo in ballo e continuiamo. Solo dopo con la testa penseremo ai play off per farli al meglio e centrare l’obiettivo che abbiamo tutti in mente”.

Foto: Instagram Zamparo