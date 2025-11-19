Padova-Venezia, vietata la trasferta ai tifosi ospiti

19/11/2025 | 16:02:52

In occasione del derby tra Padova e Venezia del 22 novembre, il prefetto e il questore di Padova hanno predisposto il divieto di trasferta ai residenti nelle province di Venezia e Treviso che non potranno entrare allo stadio Euganeo. Il divieto di trasferta non riguarderà i settori dell’Euganeo diversi dalla curva nord, a patto però che gli stessi residenti delle province di Venezia e Treviso sottoscrivano la tessera del tifoso del Padova.

Foto: sito Serie B