Padova, un altro caso di positività al Covid-19: sale a quattro il numero complessivo

Aumentano i casi Covid-19 nel Padova, dove è stata riscontrata un’altra positività dopo le tre dei giorni scorsi: “Il Calcio Padova comunica che, in seguito alla ripresa degli allenamenti, è stato eseguito un controllo con tamponi anti-genici a tutti i componenti del gruppo squadra. Un tesserato è risultato positivo ed è stato posto in isolamento fiduciario in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, e sta bene. Tutto il restante gruppo squadra, sottoposto a controlli come da protocollo sanitario vigente, ha avuto esito negativo. Sale quindi a quattro il numero totale dei componenti del gruppo squadra attualmente positivi”